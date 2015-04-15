Настроить e-commerce analytics

Есть сайт basket-parts.ru. Движок shop-script 6. webasyst

Нужно настроить:

1) расширенную электронную торговлю со всеми функциями:

вот тут есть несколько нюансов. человек может оставить заказ как из корзины стандартным способом так и из карточки товара и там и там нужно что бы учитывалась как полноценная транзакция.

2)цели на событие при клике по кнопке заказать звонок и отправке данных как 2 разные цели и одну комбинированную

3)настроить цель на событие при клике на кнопку в корзину из карточки товара, потом при переходе на саму корзину а для этого нужно кликнуть на сам значок корзины

4) когда целовек уже положил в корзину товар то нужно настроить цель того что человек уже в корзине и передать в аналитикс ценность цели этой корзины равной сумме товаров которые в ней лежат без стоимости доставки

5) настроить отдельную цель оформленный заказ и передать в аналитикс ценность цели этого заказа равного общей сумме

Все еще осложняется тем что есть 2 версии сайта мобильная и основная и нужно все настроить и там и там как одну сущность что бы все падало в одно предоставление