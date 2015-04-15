Joomla 1.5.26 Для каталога http://sadovniki.by/tovaryi-dlya-doma-i-dachi.html необходимо создать поиск. Данные из Яндекс Маркет с помощью API https://tech.yandex.ru/market/content/doc/dg/reference/services-docpage/ Просьба указать сроки и ценe. Оплата webmoney
Настроить e-commerce analytics
Есть сайт basket-parts.ru. Движок shop-script 6. webasyst
Нужно настроить:
1) расширенную электронную торговлю со всеми функциями:
вот тут есть несколько нюансов. человек может оставить заказ как из корзины стандартным способом так и из карточки товара и там и там нужно что бы учитывалась как полноценная транзакция.
2)цели на событие при клике по кнопке заказать звонок и отправке данных как 2 разные цели и одну комбинированную
3)настроить цель на событие при клике на кнопку в корзину из карточки товара, потом при переходе на саму корзину а для этого нужно кликнуть на сам значок корзины
4) когда целовек уже положил в корзину товар то нужно настроить цель того что человек уже в корзине и передать в аналитикс ценность цели этой корзины равной сумме товаров которые в ней лежат без стоимости доставки
5) настроить отдельную цель оформленный заказ и передать в аналитикс ценность цели этого заказа равного общей сумме
Все еще осложняется тем что есть 2 версии сайта мобильная и основная и нужно все настроить и там и там как одну сущность что бы все падало в одно предоставление
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется скрипт с гарантированным окончанием (остановом), который будет циклично запускаться встроенным шедаллером. Скрипт должен делать обход SimpleQueues и удалять записи, где в поле Target нет данных. Есть ещё дополнительная ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть форма на сайте – два текстовых поля + форма загрузки фото + форма загрузки видео Нужно написать скрипт, который будет записывать данные из формы в БД + отправлять на почту ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Требуется опытный программист для разработки функционала базы доноров. Аналогично http://eggdonorideas.com/en/donors/id158/ Дизайн будет свой. Сверстать (около 5 страниц, при этом на сайте уже есть стилистика, возможно, будут правки просто) Выполнить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на yii фреймворке http://www.new-offers.info Там есть система подписки на почтовую рассылку, задача в следующем рассылка акций через отдельный VPS В админке сайта нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать и запрограммировать несложный корпоративный сайт. Страницы сайта: 1. Главная 2. MBAStart (формат LandingPage) 3. MiniMBA (формат LandingPage) 4. MBAGlobal (формат LandingPage) 5. Бизнес курсы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется организовать парсер с морды сайта. Передача картинок , и товаров с дальнейшим выводом их в каталоге.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт, который бы логинился, заходил в конкретную группу в фейсбуке, проходил по N последним постам в хронике и собирал адреса страниц всех людей, кто лайкал/репостил/комментировал (тут 3 опции на выбор). Лучше ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
У нас задача по интеграции учетной системы и вэб-сайта. Нужно проконсультровать прикладного программиста по вопросам связанным с HTML / Java Script По скайпу, почасово. Нужны консультации с оплатой за потраченное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $270
для работы по xenoforo (форумный движок) хочу найти именно те кто в теме, это займет немного времени и моих сил. работы по списку тз, адекватно оплате. оплата яндекс, или вм. Часть в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад