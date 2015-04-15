Консультации по HTML / Java Script

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Завершен3 заявки179 просмотров

У нас задача по интеграции учетной системы и вэб-сайта.

Нужно проконсультровать прикладного программиста по вопросам связанным с HTML / Java Script

По скайпу, почасово.

Нужны консультации с оплатой за потраченное время, укажите стоимость часа в заявке.

HTMLJava
10 лет назад
lanc1213
Николай 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
1 день
Рекомендую. Отличный профессионал.
Была довольно интересная и необычная задача, на которой пришлось вспомнить общие знания в разных областях. Николай очень приятный в общении. Было очень приятно с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад