мне нужен код который я поставлю на хтмл страницу этот код будет автоматически запускать проигрывание мп3 файла на маках и на айпаде.
Доработка сайта на CMS Битрикс
Задача: интеграция адаптивного дизайна и доработка функционала сайта интернет-магазина на CMS Битрикс (интеграция с 1С - выгрузка остатков склада и цен на сайт, обратная выгрузка заказов в 1С).
В заявке пожалуйста указывайте ваши расценки на работу.
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