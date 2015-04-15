Доработка сайта на CMS Битрикс

Задача: интеграция адаптивного дизайна и доработка функционала сайта интернет-магазина на CMS Битрикс (интеграция с 1С - выгрузка остатков склада и цен на сайт, обратная выгрузка заказов в 1С).

В заявке пожалуйста указывайте ваши расценки на работу.