Парсер данных

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Необходимо написать парсер данных с бирж. Есть биржи такие как trafficholder.com , trafficshop.com , bodyclick.net бирж много и они постоянно пополняются.

На каждой бирже может быть по несколько аккаунтов.

Для каждой биржи пишем сценарий в JSON

1) открыть сайт

2) подождать

3) залогиниться

4) кликнуть по селектору

5) спарсить отчет по выводам денег

{открыть сайт{"урл":"http://google.com";"proxy":"127.0.0.1:9090";}Подождать {"вейт":"20"}; залогиниться {"селектор логин":"123"}.......}

каждый шаг - отдельная функция. Функцию должен выполнять тот-кто умеет выполнять javascript (PhantomJS или github.com/scraperlab/bro... либо аналоги )

Функции для парсинга отчетов:

- отчет по выводам денег

- отчет по доходу в разрезе общий и и по каждому сайту (информация по биржам может отличаться. Пример: есть стоимость за 1000 а на другой бирже нет, столбцы делаем везде, просто где-то не з

аполняем)

Необходимо написать функции, которые смогут выполнять сценарий. Никакой интерфейс писать не нужно! Только данные спарсить и в базу положить.

Таблицы Уже готовы.

JavaScript
10 лет назад
biterika
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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