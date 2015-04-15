Исправление ошибок, доработка проекта

Требуется опытный программист для исправления/доработки проекта.

Проект работает с api сайта Jetswap.com, требуется дописать и исправить уже существующие функции, добавить новые.

Примерное тз в приложении.

В предложениях оставляйте примерную цену на работу и точные сроки.

Связаться со мной можно по контактам в профиле, сайт имеет git-репозиторий.

Проект и подробности тз обсуждается по скайпу + тимвьювер, на моем компьютере, много нюансов которые нужно обсудить!

Сроки 7-15 дней, бюджет 100$ + 50$ на доработки, которые возможно забудем обсудить (мелкие), если у вас другой обсудим.