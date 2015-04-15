Реализовать контроллер AngularJS

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Есть костяк веб-приложения на AngularJS. Необходимо реализовать контроллер, который должен показывать историю общения с выбранным пользователем.

Верстка требуется минимальная. Достаточно реализовать сам алгоритм.

Вот более подробное описание.

https://docs.google.com/document/d/12QjzvORWFh18Y_l8qwrgFE1zHPO1FKqYNGLwX2DE68o/edit

Там же описано, в каком виде должен быть получен результат.

Хочу получить от Вас оценку трудозатрат и стоимости.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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