Описываю эти пару корректироок: 1) Есть выпмадающее меню, на айфоне оно чего-то не выпадает. 2) есть еще одно меню мобильное выпадающее при клику, нужно сделать чтобы при выпаданиименю скрывался контент весь (он ...
Реализовать контроллер AngularJS
Есть костяк веб-приложения на AngularJS. Необходимо реализовать контроллер, который должен показывать историю общения с выбранным пользователем.
Верстка требуется минимальная. Достаточно реализовать сам алгоритм.
Вот более подробное описание.
https://docs.google.com/document/d/12QjzvORWFh18Y_l8qwrgFE1zHPO1FKqYNGLwX2DE68o/edit
Там же описано, в каком виде должен быть получен результат.
Хочу получить от Вас оценку трудозатрат и стоимости.
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