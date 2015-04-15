Обновление интернет магазин на Vamshop

Требуется обновить графическую часть магазина Vamshop дизайн предоставляется.

Меня интересует стоимость верстки и программной части простого интернет магазина на Vamshop.

Клиент стал рогом хочу Vamshop, а мои программисты на нем не работали.

Ему надо сайт обновить а то старье.

www.gamepristavka.ru/

дизайн мои сделают и сверстают, а остальное я так понимаю версию обновить надо и модули по переподключить. Сколько хотите.

Жду предложений по бюджету и срокам.