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Интеграция плагина на wordpress с опциями темы
Есть тема (шаблон) для wordpress, у которой большое количество опций. Опции в том числе расширяют функциональность постов.
1. Нужно интегрировать возможность задавать опции не только постам, а еще в сторонний плагин, который фактически просто имеет свой тип записей (плагин The Events Calendar). То есть вам нужно в теме прописать еще один тип постов, и только в одном файле single-event.php чуть-чуть поменять код вывода, взяв его с основной темы.
Эту проблему уже почти решил сам, покажу, что конкретно и где сделать нужно.
2. У темы wordpress есть свой page builder, однако в данный момент он интегрирован только со страницами. Нужно добавить этот page builder еще и к обычным постам. То есть сначало выводится обычный пост, а дальше то, что указали в page builder, если ничего не указали, значит опция игнорируется.
3. В page builder можно добавлять только стандартные посты, нужно добавить еще один тип записей.
От вас требуется опыт работы со сложными темами wordpress, php, js.
Время выполнения: 1-2 дня. Ничего глобально сложного здесь нет.
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