Доработка сайта на Yii

Есть сайт на OpenCart, сейчас собирается на rem.tsybulkin.ru Почему то страница "Расходные материалы" remtochka.com/index.php?route=product/category&path=564 грузиться в несколько раз медленнее, чем остальные http://joxi.ru/1bmoJyXt9LoOry Нужно исправить. Вирусов на сайте ...