Доработка сайта на Yii

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Требуется внести ряд правок в погодный сайт на фреймворке Yii.

Работа срочная, детали выбранному исполнителю.

Вы должны уметь работать с гугл картами, они уже подключены и настроены.

Срок - 2-3 дня.

Yii
10 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров