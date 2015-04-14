Настроить плагин Go Portfolio на сайте созданном в WordPress

Есть сайт, который создан в WordPress - http://voxukraine.org/en/. Был куплен и установлен плагин Go Portfolio - http://granthweb.com/?products=go_portfolio.

Задача состоит в том, чтобы настроить плагин. Другими словами, вставить слайдер на определенную страницу сайта.

Проблема - плагин конфликтует с темами и слайдер не выводится на странице.