Импорт записей в Wordpress из CSV файла с метками

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Здравствуйте. Бьюсь и не могу заставить вордпресс импортировать записи из CSV файла с метками (с разделителями ; по столбцам для удобства).

Присутствие меток обязательно - все записи кучей я умею импортировать.

Научите и покажите на тестовом сайте (предоставлю).

WordPress
10 лет назад
chimikk
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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