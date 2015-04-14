Настройка Vbulletin

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужен специалист по Vbulletin. Необходимо: настроить, оптимизировать, написать пару плагинов по ТЗ и др. Знание css,php,js.

CSSJavaScriptPHP
10 лет назад
interneo
Семен 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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