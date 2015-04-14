Нужно написать парсер игр с сайта http://www.metagames.ru Парсить нужно информацию об игре, видео и скриншоты. Сайт на движке DLE 10.4 От вас стоимость и сроки. Если нужно больше информации пишите в ...
Настройка Vbulletin
Нужен специалист по Vbulletin. Необходимо: настроить, оптимизировать, написать пару плагинов по ТЗ и др. Знание css,php,js.
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