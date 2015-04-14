Доработка сайта

Нужно доработать сайт.

http://tosi.ds83.in.ua - новый сайт

http://tosi-tosi.com.ua - старый сайт

Изначальная задача была перенос сайта с 6 на 7 друпал с новым дизайном, и некоторыми функциями.

В общем все готово на процентов 90.

Осталось:

- подправить верстку

- решить вопрос с сравнением + доверстать эту табличку нормально

- добавить переводы если их нету (там где это нужно будет, но вроде как все реализовано)

- добавить "наличие" (в карт. товара и каталоге, согласно макетам)

- сделать работоспособной сортировку (она есть, но не правильно работает)

В общем довести сайт до полной работоспособности и полной соответствии с макетом.

Срок максимально минимальный. 1 день (максимум 1.5 дня)

Жду Ваших предложений по стоимости и готовности взяться за этот проект.