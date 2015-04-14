Когда создали счёт необходимо его сохранить в .xml файле и отправить на определённую почту. Вот такие поля: -номер -оплачен -отгружен -сумма -контрагент -ответственный Перечень: -товары ...
Доработка сайта
Нужно доработать сайт.
http://tosi.ds83.in.ua - новый сайт
http://tosi-tosi.com.ua - старый сайт
Изначальная задача была перенос сайта с 6 на 7 друпал с новым дизайном, и некоторыми функциями.
В общем все готово на процентов 90.
Осталось:
- подправить верстку
- решить вопрос с сравнением + доверстать эту табличку нормально
- добавить переводы если их нету (там где это нужно будет, но вроде как все реализовано)
- добавить "наличие" (в карт. товара и каталоге, согласно макетам)
- сделать работоспособной сортировку (она есть, но не правильно работает)
В общем довести сайт до полной работоспособности и полной соответствии с макетом.
Срок максимально минимальный. 1 день (максимум 1.5 дня)
Жду Ваших предложений по стоимости и готовности взяться за этот проект.
Заявки фрилансеров
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