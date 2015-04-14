Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать. К заданию приложено задание которое необходимо выполнить. На вопросы отвечу.
Адаптация модуля для новой версии VirtueMart + мелочевка
Исходные данные:
- Сайт http://russia-souvenirs.com/
- Joomla 3.4.1 Stable
- VirtueMart 3.0.6.2
- Описание модуля и ссылка в приложении.
Задачи(основные):
- адаптировать модуль написанный под virtuemart 2.0 и 2.6 под virtuemart 3.0
- модуль установить на сайт и настроить его работу.
- дать установочный комплект модуля.
Задачи(сопутствующие):
- доработать перевод на Русский язык компонента "Registr" надо "Регистрация" (шапка сайта, не до конца переведен.).
- доработать перевод на Русский язык компонента "Follow Us" надо "Рассказать" (шапка сайта, не до конца переведен.).
- доработать перевод на Русский язык компонента "Shopping cart" надо "Корзина" (шапка сайта, не до конца переведен.).
- доработать перевод на Русский язык (в карточке любого товара - "With shipment Доставка ") убрать "With shipment"
- проверить что это никак не отразилось на EN версии сайта.
- цветовую визуализацию корзины-заказа, оформить в"общей" цветовой гамме сайта.
Жду сроки и предложения по стоимости. Приоритет(по времени) модуль.
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