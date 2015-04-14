Адаптация модуля для новой версии VirtueMart + мелочевка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

Исходные данные:

- Сайт http://russia-souvenirs.com/

- Joomla 3.4.1 Stable

- VirtueMart 3.0.6.2

- Описание модуля и ссылка в приложении.

Задачи(основные):

- адаптировать модуль написанный под virtuemart 2.0 и 2.6 под virtuemart 3.0

- модуль установить на сайт и настроить его работу.

- дать установочный комплект модуля.

Задачи(сопутствующие):

- доработать перевод на Русский язык компонента "Registr" надо "Регистрация" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык компонента "Follow Us" надо "Рассказать" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык компонента "Shopping cart" надо "Корзина" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык (в карточке любого товара - "With shipment Доставка ") убрать "With shipment"

- проверить что это никак не отразилось на EN версии сайта.

- цветовую визуализацию корзины-заказа, оформить в"общей" цветовой гамме сайта.

Жду сроки и предложения по стоимости. Приоритет(по времени) модуль.

Joomla
10 лет назад
KEASioS
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка с использованием Angular.js

    Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать. К заданию приложено задание которое необходимо выполнить. На вопросы отвечу.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить сайт на ZendFramework

    Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало. До переноса, все работало отлично.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка компоненты соцсети

    $350

    Доработка компоненты соцсети Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Meteor.js – Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"

    Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату" посмотрите апп здесь fourrandomwords.com/ он работает следующим способом, вы с другом выбираете четыре слова, которые являются ...

    GitHTMLJavaScriptMongoDB
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • ZendFramework 1.11

    moi-talanty.ru/ ZendFramework 1.11 – сайт написано на этом, нужно изменить оформление страницы заявки в админке, все в файле ниже. бюджет готовы обсудить

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматическое размещение объявлений

    Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal

    Нужно разобраться в причине и восстановить стандартную загрузку файлов в ноду. После тщетных попыток одного фрилансера установить ckeditor перестала работать стандартная загрузка файлов. (bitcache, RDF, fileframework) интересует сроки и стоимость решения ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад