Адаптация модуля для новой версии VirtueMart + мелочевка

Исходные данные:

- Сайт http://russia-souvenirs.com/

- Joomla 3.4.1 Stable

- VirtueMart 3.0.6.2

- Описание модуля и ссылка в приложении.

Задачи(основные):

- адаптировать модуль написанный под virtuemart 2.0 и 2.6 под virtuemart 3.0

- модуль установить на сайт и настроить его работу.

- дать установочный комплект модуля.

Задачи(сопутствующие):

- доработать перевод на Русский язык компонента "Registr" надо "Регистрация" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык компонента "Follow Us" надо "Рассказать" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык компонента "Shopping cart" надо "Корзина" (шапка сайта, не до конца переведен.).

- доработать перевод на Русский язык (в карточке любого товара - "With shipment Доставка ") убрать "With shipment"

- проверить что это никак не отразилось на EN версии сайта.

- цветовую визуализацию корзины-заказа, оформить в"общей" цветовой гамме сайта.

Жду сроки и предложения по стоимости. Приоритет(по времени) модуль.