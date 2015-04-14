Доработки сайта на Drupal

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Нужно разобраться в причине и восстановить стандартную загрузку файлов в ноду.

После тщетных попыток одного фрилансера установить ckeditor перестала работать стандартная загрузка файлов. (bitcache, RDF, fileframework) интересует сроки и стоимость решения задачи.

Так же потребуется перевод сайта с 6-ой на 7-ю версию.

Drupal
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров