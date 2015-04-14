Необходимо сделать сортировку тем и форумов, которой нет в стандартном функционале IPB. Жду предложений, чтобы обсудить подробнее.
Установка и настройка Revive Adserver (OpenX)
Требуется:
- подобрать хостинг для Revive Adserver
- выполнить базовую настройку Revive Adserver (бывший OpenX)
- установить требуемые плагины
- доработка плагинов под требования (опционально, после теста)
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