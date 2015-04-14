Установка и настройка Revive Adserver (OpenX)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок199 просмотров

Требуется:

- подобрать хостинг для Revive Adserver

- выполнить базовую настройку Revive Adserver (бывший OpenX)

- установить требуемые плагины

- доработка плагинов под требования (опционально, после теста)

10 лет назад
Igor0k
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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