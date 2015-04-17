Редирект (php) на мобильную версию и переход обратно

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки174 просмотра

Здравствуйте!

Основной скрипт можно взять из открытых источников, например http://mobiledetect.net

Условия которые должны выполняться:

1. Если человек зашел с мобильного на сайт или любой поддомен он редиректится на мобильную версию. Она одна для всего сайта, включая поддомены.

site.ru --> m.site.ru

spb.site.ru --> m.site.ru

msk.site.ru --> m.site.ru

2. Если он не хочет пользоваться мобильной - жмет на ссылку "Полная версия сайта" и попадает на тот субдомен или основной домен с которого пришел. По идее, здесь понадобятся куки на неделю, чтобы его снова не отправило на мобильную.

3. Если после перехода на основную версию сайта уже на ней пользователь по ссылке снова перейдет на мобильную версию значит снова оставляем его на ней, как минимум на неделю.

4. Редирект только для смартфонов. Планшеты не трогаем.

В итоге мне нужны два куска кода для вставки в мобильную версию и в основную.

PHP
10 лет назад
mchuk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$20
1 день
Проект был небольшой, но все равно радует, что сделан был быстро и качественно. PHP код с комментариями написан - тоже плюс.
Все ок, оплата мгновенно, четкое тз. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад

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