Редирект (php) на мобильную версию и переход обратно

Здравствуйте!

Основной скрипт можно взять из открытых источников, например http://mobiledetect.net

Условия которые должны выполняться:

1. Если человек зашел с мобильного на сайт или любой поддомен он редиректится на мобильную версию. Она одна для всего сайта, включая поддомены.

site.ru --> m.site.ru

spb.site.ru --> m.site.ru

msk.site.ru --> m.site.ru

2. Если он не хочет пользоваться мобильной - жмет на ссылку "Полная версия сайта" и попадает на тот субдомен или основной домен с которого пришел. По идее, здесь понадобятся куки на неделю, чтобы его снова не отправило на мобильную.

3. Если после перехода на основную версию сайта уже на ней пользователь по ссылке снова перейдет на мобильную версию значит снова оставляем его на ней, как минимум на неделю.

4. Редирект только для смартфонов. Планшеты не трогаем.

В итоге мне нужны два куска кода для вставки в мобильную версию и в основную.