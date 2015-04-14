Интеграция Jabber в сайт

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Есть сайт на WordPress.

Нужно сделать кнопку чата, при нажатии которой открывается окно чата и на сервере создаётся пользователь Jabber (без регистрации: нажал кнопку чат, возможно ввёл ник и дальше сообщение).

Дальше идёт переписка с поддержкой.

Должны быть опыт администрации серверов Jabber, работы с WordPress (серверная и клиентская части).

WordPress
10 лет назад
lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров