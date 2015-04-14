Сегодня 14 Апреля, Вторник По договоренности1 предложение Поправить верстку на сайте Нужно поправить верстку на сайте potolkyy.ru. Так же нужно исправить меню в сайдбаре на главной должно быть меню полезная информация( ...
Интеграция Jabber в сайт
Есть сайт на WordPress.
Нужно сделать кнопку чата, при нажатии которой открывается окно чата и на сервере создаётся пользователь Jabber (без регистрации: нажал кнопку чат, возможно ввёл ник и дальше сообщение).
Дальше идёт переписка с поддержкой.
Должны быть опыт администрации серверов Jabber, работы с WordPress (серверная и клиентская части).
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