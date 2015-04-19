Доработка плагина для Wordpress

Добрый день.

Есть простой самописный плагин для wordpress который позволяет читателям подписаться на уведомления о добавлении новых статей в конкретную рубрику. Плагин делался под wordpress 3.0, весь код закомментирован.

Нужно переделать плагин под другой сайт так, что бы человек получал уведомления когда новая запись появляется не в конкретной рубрике, а в конкретной taxonomy (аналог рубрики для другого типа контента).

Нужен специалист с большим опытом работы, ответственный и пунктуальный.

От желающих помочь жду информацию о вашем опыте, а так же стоимость вашей работы из расчета за 1 час.