Доработка плагина для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок179 просмотров

Добрый день.

Есть простой самописный плагин для wordpress который позволяет читателям подписаться на уведомления о добавлении новых статей в конкретную рубрику. Плагин делался под wordpress 3.0, весь код закомментирован.

Нужно переделать плагин под другой сайт так, что бы человек получал уведомления когда новая запись появляется не в конкретной рубрике, а в конкретной taxonomy (аналог рубрики для другого типа контента).

Нужен специалист с большим опытом работы, ответственный и пунктуальный.

От желающих помочь жду информацию о вашем опыте, а так же стоимость вашей работы из расчета за 1 час.

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отличный специалист, все было выполнено грамотно и быстро. Буду обращаться и рекомендую всем.
Отличный заказчик, доступы предоставлены, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад