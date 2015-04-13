Нужен примерный клон движка сайта по новостройкам - http://goo.gl/Bc8a0s

Только движка, не дизайна и не контента. Разумеется, с админкой для возможности управления контентом. Типовые CMS типа joomla/drupal приветствуются в тех случаях, если есть уверенность, что сайт получится аккуратным без глобальных допилов и не будет выглядеть грубой поделкой на коленке.

Детальное ТЗ будет позже, сейчас интересует примерная Ваша оценка исходя из анализа сайта (походить минут 5-10 по ссылкам), понять структуру. Если Вы не готовы сделать это ДО публикации предложения - не тратьте, пожалуйста, мое и Ваше время на копипасты из серии "мы лучшие, сделаем все в лучшем виде".