vickivanov

Виталий Иванов vickivanov

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт личного кабинета для управления расписанием

    Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом. Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA Прошу указывать сроки и цену.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать модуль для общения учителя с несколькими учениками в браузере

    Функционал примерно как у групповых звонков скайп/зум, но с некоторыми отличиями. Учитель начинает в определенное время начинает сеанс связи с несколькими участниками, они получают уведомление в браузере о входящем вызове, отвечают, и сеанс связи выглядит так: - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь организовать маркетинг по обучающему детскому проекту

    У нас есть новый онлайн-курс по обучению детей бизнес-навыков на основе создания и продажи слаймов. И есть еженедельные бесплатные оффлайн-мероприятия с настольными играми, которые должны привлекать аудиторию на онлайн-курс. Задача - привлекать клиентов на первый бесплатный ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка мобильной верстки CRM-системы

    Есть CRM-система. Большинство страниц плохо адаптированы под мобильные устройства, так как информация на страницах представлена в виде таблицы, которую приходится скроллить вправо-влево, что на мобильных устройствах делает работу невозможной. Необходимо сверстать их под разрешения мобильных устройств, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка по мобильному приложению на Android

    У нас есть простое приложение, по сути представляющее собой просто webview и интерфейс для приема и отображения push-уведомлений от бэкенда. Необходимо поправить там авторизацию, чтобы приложение "запоминало" единожды залогиненного пользователя. Чуть подробнее по техническим деталям: Наше приложение состоит ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшие доработки по сайту на Wordpress

    Есть сайт агентства недвижимости на вордпресс -  [url=https://megapoima.ru/]https://megapoima.ru[/url] К нему требуются небольшие доработки, подробно описаны в ТЗ - [url=https://www.evernote.com/shard/s436/sh/48892831-6554-4309-85e6-f333c9e48402/8392b90b23f6f6ead873756ab2c8382a]https://www.evernote.com/shard/s436/sh/48892831-6554-4309-85e6-f333c9e48402/8392b90b23f6f6ead873756ab2c8382a[/url] Прошу показать примеры ваших сайтов на вордпресс и примерный бюджет на этот ТЗ.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен специалист с опытом публикации приложений в Google Play

    Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование сайта агентства недвижимости на Wordpress

    Подробное ТЗ - [url=https://goo.gl/d9hf2Z]https://goo.gl/d9hf2Z[/url] Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть. Тезисно, что надо сделать: - натянуть верстку на wordpress - реализовать скрипт каталога объектов недвижимости ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программирование сайта агентства недвижимости на Wordpress

    Подробное ТЗ - https://goo.gl/d9hf2Z Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть. Тезисно, что надо сделать: - натянуть верстку на wordpress - реализовать скрипт каталога объектов ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать простое приложение для Android

    Для нашего интернет-сервиса нужно простое приложение для андроид, которое будет исполнять функции, подробно описанные в ТЗ - https://goo.gl/xAH3vi  Можно оценить и реализовать ТЗ выборочно по некоторым пунктам из него - тогда прошу сообщить, что можете сделать, ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта агентства недвижимости на wordpress

    Нужен полный редизайн и рефакторинг сайта агентства недвижимости. Точнее, создание с нуля без переноса контента старого. Полное ТЗ - https://www.dropbox.com/s/38o9x0rc4o0jpgm/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20DKMEGA.docx?dl=0 По сути, в задаче три этапа: 1) Понять, на основе какого плагина по недвижимости и темы для вордпресс это ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать плагин под Wordpress

    Есть формат XML Яндекс.Недвижимость - [url=https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html]https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html[/url] Это формат, который описывает в XML набор параметров по недвижимости, причем для разных типов недвижимости (жилая, коммерческая, аренда и т.д.) они несколько отличаются. Необходимо написать плагин, который будет импортировать на сайт на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подобрать подходящий шаблон для wordpress

    Старый сайт - https://goo.gl/AbePE1 Новая структура сайта должна быть такая - https://goo.gl/pv84Eh Новая структура местами похожа на сайты - https://goo.gl/qpz7GK и https://goo.gl/apJm5C  Если есть вопросы и уточнения по структуре - готов ответить.

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить тему realia для wordpress

    Есть купленная тема realia для wordpress. При установке почему-то выдает ошибку и не запускается. Также не запускается WP REST API. Есть подозрение, что это связано с сертификатом. Кто сможет грамотно и оперативно решить эти вопросы на нашем ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт агентства недвижимости

    Нужно сделать сайт агентства недвижимости. Вот следующие важные моменты: 1. Движок - wordpress. 2. Дизайн - шаблонный, можем выбрать и купить подходящий на themeforest, например. 3. Необходим модуль импорта объектов недвижимости на сайт в формате Яндекс.Недвижимость - вот ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подобрать нескольких новичков на роль агента по недвижимости

    Есть агентство недвижимости. Необходим удаленный рекрутер, чтобы обеспечить новому отделу агентства качественный рекрутинг некоторого количества новичков. Для этого необходимо: - обрабатывать входящие заявки соискателей на размещенные нами объявления - мониторить базы данных соискателей и выискивать там подходящие резюме по ...

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продающее письмо про CRM-систему для агентов по недвижимости

    У нас CRM-система для агентов и агентств недвижимости. Надо сделать письмо для рассылки тем клиентам, которые ранее пользовались системой, но перестали по каким-либо причинам. Что-то в стиле "Как жаль, что вы уже не с нами", "А ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прозвон холодной базы (телемаркетинг)

    Мы – облачная CRM-система для агентств недвижимости, или, как еще представляемся – закрытая профессиональная площадка для риэлторов.  Интересует прозвон и подогрев холодной базы – агентств недвижимости в определенных городах с предложением им регистрации на нашем ресурсе ...

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать скринкаст на 10-12 минут

    Скринкаст на тему "Знакомство с онлайн-CRM-системой". Есть базовый вариант - https://goo.gl/y5Bsfo из которого хочется сделать более красивый и возможно более продающий вариант. Вот пример скринкаста, по образцу которого хотелось бы сделать - https://goo.gl/AachA8 То есть есть объем задач: 1) ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простое приложение для android

    Для нашей SaaS-системы нужно простое приложение для андроид, которое будет исполнять следующие функции:1) Принимать с нашего сервера команду на отправку push-сообщения данному пользователю и собственно показывать это сообщение.2) По факту начала разговора пользователем (и входящий ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Mr_Polkanov
Александр 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Доработка мобильной верстки CRM-системы
Честный и порядочный заказчик, всегда на связи, конструктивный подход к диалогу. Очень приятно работать, с такими людьми. Буду очень рад сотрудничать в дальнейшем.
Самый упорный, позитивный и перспективный специалист из многих, которых я знаю! Только наилучшие рекомендации и самые приятные впечатления от совместной работы)
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Необходима консультация по выбору распределенной файловой системы
Спасибо за приятное сотрудничество. Как обычно, связь, задача, и оплата.
Не первый день работаем с Дмитрием, профессионализм и уровень знаний как всегда на высоте.
Ответный отзыв
SHT
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработать скрипт js по работе с видео (HTML5)
Положительные эмоции вызывает данный заказчик. Хороший, интересный заказ, четко поставленная задача, своевременная оплата. Очень рад сотрудничеству и буду рад новым заказам!
Егор - молодец, один из лучших фрилансеров, с которыми я сотрудничал за долгое время. Несмотря на то, что на этом ресурсе отзывов у Егора немного - итог намного превзошел мои ожидания, в первую очередь в плане упорства и исполнительности. Задача оказалась сложнее, чем ожидалось изначально, при этом Егор внимательно прислушивался ко всем моим замечаниям и пожеланиям, довел задачу до полного логического завершения. Всегда позитивное общение, отличный результат! Спасибо большое, с удовольствием продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Необходима консультация по выбору высоконагруженной СУБД
Всем фрилансерам желаю такого работодателя. Спасибо за интересную работу. Оплата как всегда вовремя.
Уже не первый раз работаем с Дмитрием. Все отлично, спасибо. Оперативно, оптимально по стоимости, нужный результат в небольшие сроки.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$101
10 баллов
6 лет назад
Необходимо развернуть и настроить docker на двух vps
Спасибо за работу. Всегда на связи, хорошее общение, хорошая команда. Оплата достойно и во время.
Профессионал высокого уровня. Нужный результат за адекватную цену. Все отлично, спасибо! Будем обращаться еще.
Ответный отзыв