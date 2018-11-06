vickivanov

Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом. Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA Прошу указывать сроки и цену.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Функционал примерно как у групповых звонков скайп/зум, но с некоторыми отличиями. Учитель начинает в определенное время начинает сеанс связи с несколькими участниками, они получают уведомление в браузере о входящем вызове, отвечают, и сеанс связи выглядит так: - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
У нас есть новый онлайн-курс по обучению детей бизнес-навыков на основе создания и продажи слаймов. И есть еженедельные бесплатные оффлайн-мероприятия с настольными играми, которые должны привлекать аудиторию на онлайн-курс. Задача - привлекать клиентов на первый бесплатный ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть CRM-система. Большинство страниц плохо адаптированы под мобильные устройства, так как информация на страницах представлена в виде таблицы, которую приходится скроллить вправо-влево, что на мобильных устройствах делает работу невозможной. Необходимо сверстать их под разрешения мобильных устройств, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
У нас есть простое приложение, по сути представляющее собой просто webview и интерфейс для приема и отображения push-уведомлений от бэкенда. Необходимо поправить там авторизацию, чтобы приложение "запоминало" единожды залогиненного пользователя. Чуть подробнее по техническим деталям: Наше приложение состоит ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт агентства недвижимости на вордпресс - [url=https://megapoima.ru/]https://megapoima.ru[/url] К нему требуются небольшие доработки, подробно описаны в ТЗ - [url=https://www.evernote.com/shard/s436/sh/48892831-6554-4309-85e6-f333c9e48402/8392b90b23f6f6ead873756ab2c8382a]https://www.evernote.com/shard/s436/sh/48892831-6554-4309-85e6-f333c9e48402/8392b90b23f6f6ead873756ab2c8382a[/url] Прошу показать примеры ваших сайтов на вордпресс и примерный бюджет на этот ТЗ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ - [url=https://goo.gl/d9hf2Z]https://goo.gl/d9hf2Z[/url] Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть. Тезисно, что надо сделать: - натянуть верстку на wordpress - реализовать скрипт каталога объектов недвижимости ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ - https://goo.gl/d9hf2Z Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть. Тезисно, что надо сделать: - натянуть верстку на wordpress - реализовать скрипт каталога объектов ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Для нашего интернет-сервиса нужно простое приложение для андроид, которое будет исполнять функции, подробно описанные в ТЗ - https://goo.gl/xAH3vi Можно оценить и реализовать ТЗ выборочно по некоторым пунктам из него - тогда прошу сообщить, что можете сделать, ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен полный редизайн и рефакторинг сайта агентства недвижимости. Точнее, создание с нуля без переноса контента старого. Полное ТЗ - https://www.dropbox.com/s/38o9x0rc4o0jpgm/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20DKMEGA.docx?dl=0 По сути, в задаче три этапа: 1) Понять, на основе какого плагина по недвижимости и темы для вордпресс это ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть формат XML Яндекс.Недвижимость - [url=https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html]https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html[/url] Это формат, который описывает в XML набор параметров по недвижимости, причем для разных типов недвижимости (жилая, коммерческая, аренда и т.д.) они несколько отличаются. Необходимо написать плагин, который будет импортировать на сайт на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Старый сайт - https://goo.gl/AbePE1 Новая структура сайта должна быть такая - https://goo.gl/pv84Eh Новая структура местами похожа на сайты - https://goo.gl/qpz7GK и https://goo.gl/apJm5C Если есть вопросы и уточнения по структуре - готов ответить.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть купленная тема realia для wordpress. При установке почему-то выдает ошибку и не запускается. Также не запускается WP REST API. Есть подозрение, что это связано с сертификатом. Кто сможет грамотно и оперативно решить эти вопросы на нашем ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт агентства недвижимости. Вот следующие важные моменты: 1. Движок - wordpress. 2. Дизайн - шаблонный, можем выбрать и купить подходящий на themeforest, например. 3. Необходим модуль импорта объектов недвижимости на сайт в формате Яндекс.Недвижимость - вот ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть агентство недвижимости. Необходим удаленный рекрутер, чтобы обеспечить новому отделу агентства качественный рекрутинг некоторого количества новичков. Для этого необходимо: - обрабатывать входящие заявки соискателей на размещенные нами объявления - мониторить базы данных соискателей и выискивать там подходящие резюме по ...Подбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас CRM-система для агентов и агентств недвижимости. Надо сделать письмо для рассылки тем клиентам, которые ранее пользовались системой, но перестали по каким-либо причинам. Что-то в стиле "Как жаль, что вы уже не с нами", "А ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы – облачная CRM-система для агентств недвижимости, или, как еще представляемся – закрытая профессиональная площадка для риэлторов. Интересует прозвон и подогрев холодной базы – агентств недвижимости в определенных городах с предложением им регистрации на нашем ресурсе ...Управление продажами6 заявокЗакрыт5 лет назад
Скринкаст на тему "Знакомство с онлайн-CRM-системой". Есть базовый вариант - https://goo.gl/y5Bsfo из которого хочется сделать более красивый и возможно более продающий вариант. Вот пример скринкаста, по образцу которого хотелось бы сделать - https://goo.gl/AachA8 То есть есть объем задач: 1) ...Озвучивание5 заявокЗакрыт5 лет назад
Для нашей SaaS-системы нужно простое приложение для андроид, которое будет исполнять следующие функции:1) Принимать с нашего сервера команду на отправку push-сообщения данному пользователю и собственно показывать это сообщение.2) По факту начала разговора пользователем (и входящий ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад