Администрирование серверов Linux/Windows.
Postfix Mail Server, CommuniGate Pro Mail Server, Dovecot IMAP-POP Server, Zimbra, IMAP, WEB Mail, Squid proxy server, iptables, NAT, VPN, выделенные линии, Samba, PDC Samba, FTP, Apache, Nginx, SSH, DNS, DHCP, News Server, MySQL Server, Oracle, postgresql, nagios, zabbix, bacula, MRTG, KVM, XEN, LDAP (OpenLDAP, 389 LDAP Server), bugzilla, разграничение прав пользователей, дисковые квоты, HAproxy, LVS (ipvs), UCARP, keepelived. Поддержка рабочих станций работающих на базе Linux и пользователей, Docker
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$2000
10 баллов
3 года назад
PostgreSQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
3 года назад
CentOS
Всё сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Оплата без проблем
$40
10 баллов
3 года назад
Отлично все выполнил! Супер специалист! Категорически рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Чёткая постановка задачи
$1000
10 баллов
3 года назад
Все выполнено в лучшем виде. Большая благодарность Дмитрию за его высокопрофессиональную работу, толковые консультации при выборе вариантов работы почтового сервера. Однозначно рекомендую к совместной работе в самых сложных проектах.
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу. Оплата сразу.
$28
10 баллов
4 года назад
Оперативно все показал с пояснениями, полностью закрыв мою потребность. Планирую и дальше обращаться, понравилось что исполнитель постоянно на связи. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно общаться, доступы без проблем. Оплата тоже сразу.
Системное администрирование
121 отзыв(-2)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга