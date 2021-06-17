DimaShpak

Дмитрий DimaShpak

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Администрирование серверов Linux/Windows.

Postfix Mail Server, CommuniGate Pro Mail Server, Dovecot IMAP-POP Server, Zimbra, IMAP, WEB Mail, Squid proxy server, iptables, NAT, VPN, выделенные линии, Samba, PDC Samba, FTP, Apache, Nginx, SSH, DNS, DHCP, News Server, MySQL Server, Oracle, postgresql, nagios, zabbix, bacula, MRTG, KVM, XEN, LDAP (OpenLDAP, 389 LDAP Server), bugzilla, разграничение прав пользователей, дисковые квоты, HAproxy, LVS (ipvs), UCARP, keepelived. Поддержка рабочих станций работающих на базе Linux и пользователей, Docker

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Отзывы заказчиков

MaksXXI
Максим 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2000
10 баллов
3 года назад
Настройка высоконагруженного сервера postgresql
PostgreSQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
registered
Василий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Настроить пересылку сообщений на почтовом сервере на Centos 8
CentOS
Всё сделано быстро и качественно.
Приятный заказчик. Оплата без проблем
Ответный отзыв
murcilp
39 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Настроить pfsense
Отлично все выполнил! Супер специалист! Категорически рекомендую!
Приятный в общении заказчик. Чёткая постановка задачи
Ответный отзыв
MaksXXI
Максим 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1000
10 баллов
3 года назад
Настроить почтовый сервер
Все выполнено в лучшем виде. Большая благодарность Дмитрию за его высокопрофессиональную работу, толковые консультации при выборе вариантов работы почтового сервера. Однозначно рекомендую к совместной работе в самых сложных проектах.
Спасибо за интересную работу. Оплата сразу.
Ответный отзыв
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$28
10 баллов
4 года назад
Нужна консультация и помощь в настройке vpn соединения
Оперативно все показал с пояснениями, полностью закрыв мою потребность. Планирую и дальше обращаться, понравилось что исполнитель постоянно на связи. Всем рекомендую.
Приятно общаться, доступы без проблем. Оплата тоже сразу.
Ответный отзыв
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Системное администрирование
121 отзыв(-2)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга