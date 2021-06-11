Нужна консультация и помощь

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки396 просмотров

нужен удаленный специалист для решения следующих задач:

1. проверить оборудование - найти причину, почему не работают приложения и программы

2. настроить телефонную линию

3. проверить и обновить драйвера

4 года назад
guest_16232329769477
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
1 день
Отличная работа, быстро и качественно! Рекомендую. +++++
Спасибо за работу и приятное общение.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Михаил
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад