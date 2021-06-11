Сайт запущен, нужна не большая редактура шаблона. Подключение платежного шлюза. и консультация в некоторых моментах
Нужна консультация и помощь
нужен удаленный специалист для решения следующих задач:
1. проверить оборудование - найти причину, почему не работают приложения и программы
2. настроить телефонную линию
3. проверить и обновить драйвера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем доброго времени суток. Нужно настроить отслеживание конверсий на сайте.Закрыт4 года назад
Добрый день! 1. Нужен Почтовый SMTP сервер на базе PowerMTA, с подключением выбранного домена. 2. MailWizz - установка, настройка всех необходимых записей для увеличения % попадания писем во входящие: SPF, ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно развернуть готовый open source web client на нашем сервере и подключить готовые Bridges с githab по готовой инструкции. Бюджет и сроки по договоренности.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт https://viralbear.ru Нужно сделать, чтобы страница https://viralbear.ru/submitVideo работала, так как сейчас включается только при переходе с главной страницы. И также сделать, чтобы при переходе на viralbear.ru сразу переходило на https, а не ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Настроить ESXI сервер, установить образы виртуальных машин и объеденить их в один домен. Работа через gui интерфейс vmware, web интерфейс и ssh. Объяснить мне, как это делается.Закрыт4 года назад
Имеется два VPS, необходимо реализовать double vpn, используя WireGuard : client --> server 1 --> server 2 --> internet Предлагайте цену и сроки.Закрыт4 года назад
Перенести сайты на новый сервер. Сайты большие и их несколько на одном сервере. Нужно аккуратно все перенести, включая сторонние модули вроде риалплексора, мантикора, тора итд.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $28
Готовый скрипт с базой данных а так же видео уроками по установке на VPS от автора скрипта. Почти в самом конце установки при привязке телеграм аккаунта к PHP веб-панели управления самим скриптом, выбивает ошибку ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста по серверам Linux, Учеников просьба не беспокоить. Нужно настроить сервер Linux, установить базу данных, программы, панели, доступы пользователям, и в дальнейшем поддерживать работу сервера.Системное администрирование13 заявокЗакрыт4 года назад