Граббер Телеграм.TG-autoposter.Фикс PHP ошибки. Возможно проблема в AP

Готовый скрипт с базой данных а так же видео уроками по установке на VPS от автора скрипта.

Почти в самом конце установки при привязке телеграм аккаунта к PHP веб-панели управления самим скриптом, выбивает ошибку в командной строке. А так же каналы не добавляются в веб панель и идет бесконечная загрузка, что скорее всего из-за некорректной привязки TG, следовательно и каналы не добавляются.

Большую часть могу сделать и сам, но ошибку которая выскакивает при привязке аккаунта решить не могу. Скорее всего Дело в обновлении API madeline. Так утверждал прошлый исполнитель, который не справился с заданием но был уверен что проблема именно в этом.

В скрипте уже присутствует полный видеоурок по установке, но у автора на видео нет данной ошибки, которая есть у меня. Следовательно нужно сделать фикс

Описание, видеоурок от автора, архив с скриптом а так же файл с базой данных предоставлю. и прикреплю ниже.

Так же предоставлю доступ к VPS с свежей OS Debian\Ubuntu и сам телеграм канал

Хостинг - http://firstbyte.ru/

Требования:

1) Установить готовый скрипт на чистый VPS сервер (аккаунт VPS предоставлю)

2) Исправить ошибку скрипта, нужны знания кода и понимание как решить ошибку. Понимания PHP/хостингов/API Madeline/API/Telegram API/установки и редактирования скриптов на OS Debian/Ubuntu. Базы данных. Понимание и работа с грабберами, парсерами.

3) Код заново писать не нужно, скрипт уже готовый, нужно лишь сделать фикс проблемы и установить скрипт на хостинг, привязать телеграм аккаунт и показать работоспособность скрипта.

Ссылка на внешний хост https://mega.nz/file/txdC3Bba#B6mncRaAAfE8D0Dnh8Po3zE0xkkhQRo_Qt_zCn9rl5k Вирусы отсутствуют! Там только видео, база данных и сам скрипт с текстовым документом.

Краткое описание скрипта:

TG Poster - Граббер контента из Telegram-каналов

Авто-постер контента из Telegram каналов на свой.

Софт способен получать посты (фото,видео,файлы) в реальном времени из указанных вами каналов и публиковать полученный контент от имени канала на указанных вами каналах.

Все происходит в реальном времени, на полном автомате.

ФУНКЦИИ СКРИПТА:

Способен получать контент с любого канала.

Уникальный алгоритм фильтрации СТОП слов.

Улучшенная фильтрация для удаления или замены не нужных слов.

Возможность хранить или удалять спаренный контент на сервере.

Остановить мониторинг нужного канала.

Отключение работы менеджера.

Возможность публикации сообщений в формате фото альбомов (фото, видео).

Переработанный алгоритм фильтрации с легкостью отличает легитимный пост от рекламного

Удобная фильтрация постов по содержимому inline кнопок.

Возможность добавление необходимого вам текста на все сообщения перед постингом.

Добавление кнопок Like/DisLike для фото(лайки кнопки) через бот.

Не нужны медиа файлы ? Просто включи фильтр по наличию медиа в посте источнике.

Пересылка файлов любых размеров с канала источника занимает минимум времени

В случае перезагрузки или падения сервера предусмотрен Авто-запуск скрипта после включения.

Мульти-фильтр - Позволяет настраивать фильтрацию контента, а так же реакции(лайки) отдельно для каждого канала.

Фильтр по ссылкам - Удаляет из поста указанные ссылки.