Настроить WeChat для работы на сервере

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка432 просмотра

Небходимо зарегистрировать аккаунт WeChat и настроить его работу на сервере через виртуальный андроид (любой), чтобы можно было сканировать qr коды.

Android
4 года назад
ffsin
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад