Разработка плагина по ТЗ
Установить на сайте разметку schema.org и open graph
Установить на сайте разметку schema.org и open graph
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