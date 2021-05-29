NGINX. Настройка вещания + скачивания видео

Ух, с чего бы начать.... Что имеем:

1. Сайт на VDS с Centos 8 (cms DataLife Engine 14). Канал отдачи 250мбит.

2. ПК с 4тб видео с Windows 10. Канал отдачи 100мбит.

Общаются они между собой по VPN.

Статистика:

Максимальное потребление трафика за сутки составляет около 100гб, что составляет всего около 2.5 часов сутки. То есть канала хватает более чем.

Задача:

Отдача файлов видео для показа в плеере или скачивания с сокрытием ip адреса. То есть человек, открывший или скачивающий видео с сайта, должен видеть любой другой ip, но не ip ПК с Windows 10.

Идея №1:

Монтируем в Centos папку с видео по vpn. Настраиваем nginx на отдачу видео через модуль по типу nginx-rtmp-module или nginx-vod-module, на фронтенд ставим плеер VideoJS, настраиваем HLS и защищенность ссылок на видео.

Идея №2:

Настраиваем VDS для работы как прокси сервер. Весь поток видео просто пропускаем через себя и отдаем клиенту в плеер.

Я открыт для обсуждения этой задачи и приема ваших вариантов решения.