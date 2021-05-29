Python script

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  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка596 просмотров

Нужно написать python script который будет подключаться к mqtt брокеру и слушать определенные топики и передавать данные сообщений на другой mqtt брокер. 

От разработчиков уже есть такой скрипт с доп возможностями, нужно его кастомизировать

есть документация и примеры от разработчиков

Python
4 года назад
id26327371
Александр 
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Был
год назад

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Илья
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад