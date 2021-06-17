Что нужно? Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте. В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых. Какие есть проблемы? После ...
Нужна консультация и помощь в настройке vpn соединения
Pre-Shared Key
Client's Public Peer IP
Client Source Network Provider
Client's Public Source Network
Client's Device & Software Version
IKE Version
Key Exchange Encryption
Data Integrity
Key Exchange Parameters (DH Group)
Aggressive Mode
Renegotiate IKE Every (lifetime in seconds)
Protocol
Transform Encryption
Data Integrity
Compression
Renegotiate IPSec every x seconds
Renegotiate IPSec every x bytes (optional)
Perfect Forward SecrecyКонсультация по этим пунктам и помощь в том где смотреть на сервере это и настройке некоторых пунктов.
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