Нужна консультация и помощь в настройке vpn соединения

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка443 просмотра

Pre-Shared Key

Client's Public Peer IP

Client Source Network Provider

Client's Public Source Network

Client's Device & Software Version

IKE Version

Key Exchange Encryption

Data Integrity

Key Exchange Parameters (DH Group)

Aggressive Mode

Renegotiate IKE Every (lifetime in seconds)

Protocol

Transform Encryption

Data Integrity

Compression

Renegotiate IPSec every x seconds

Renegotiate IPSec every x bytes (optional)

Perfect Forward SecrecyКонсультация по этим пунктам и помощь в том где смотреть на сервере это и настройке некоторых пунктов.

4 года назад
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$28
2 дня
Оперативно все показал с пояснениями, полностью закрыв мою потребность. Планирую и дальше обращаться, понравилось что исполнитель постоянно на связи. Всем рекомендую.
Приятно общаться, доступы без проблем. Оплата тоже сразу.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад