Northid

Дмитрий Northid

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Заказчик

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
27%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexAndreevKrsk
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
У документа русские слова поменять на английские (латиницу)
Дмитрий поставил понятную задачу и всегда был на связи. Отличные впечатления после работы
Алексей максимально оперативно и качественно исполнил заказ. Рекомендую как ответственного исполнителя, делающего качественный продукт.
Ответный отзыв
Anvar_YD
Анвар 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
$5
10 баллов
2 года назад
Проект не большого сайта в Visual Studio
Однозначно рекомендую. Дмитрий поставил точную задачу, всегда был на связи и в случае возникновения вопросов сразу давай четкий ответ, даже помог в реализации проекта. Оплатил заказ сразу, без каких-либо проблем.
Профессионал. Быстро. Качественно. Четко по ТЗ. Специалист который не подведет и сделает все в нужные сроки. История моего проекта: после размещения заявки откликнулось несколько человек, дал работу одному "профессионалу" который за полтора дня, взяв деньги с меня, реализовал ТЗ на 20%, проигнорировав множество пунктов из задания. На мое задание изначально откликнулось несколько человек, среди которых был и Анвар. Я рад что написал Анвару, который оперативно откликнулся на мой запрос и буквально в течение нескольких минут погрузился в проект, сделав его с нуля. Работа по ТЗ заняла несколько часов, на выходе качественный результат. Рекомендую Анвара для Ваших проектов! Моя ему благодарность и отзыв.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$28
10 баллов
3 года назад
Нужна консультация и помощь в настройке vpn соединения
Приятно общаться, доступы без проблем. Оплата тоже сразу.
Оперативно все показал с пояснениями, полностью закрыв мою потребность. Планирую и дальше обращаться, понравилось что исполнитель постоянно на связи. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Копирование папок с содержимым
Как всегда замечательное ТЗ. Легко и просто всё написано. Понятное без единого вопроса. Потому и работа быстро выполнена. Отличный заказчик. Не первый раз с ним работаем.
Пишу запоздалый отзыв, не заходил на сайт некоторое время. Работа сделана качественно и быстро. Рекомендую человека как исполнителя!
Ответный отзыв
Rosyaev
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Игра letter blaster на ПК
Точная постановка интересных задач, сотрудничаем уже очень долго никаких проблем ни в чем не возникало.
Нет слов, чтобы передать на каком высоченном уровне все сделано. Человек профессионал в своем деле. Отличная графика, механика игры. Большое спасибо!
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