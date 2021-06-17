Профессионал. Быстро. Качественно. Четко по ТЗ. Специалист который не подведет и сделает все в нужные сроки. История моего проекта: после размещения заявки откликнулось несколько человек, дал работу одному "профессионалу" который за полтора дня, взяв деньги с меня, реализовал ТЗ на 20%, проигнорировав множество пунктов из задания. На мое задание изначально откликнулось несколько человек, среди которых был и Анвар. Я рад что написал Анвару, который оперативно откликнулся на мой запрос и буквально в течение нескольких минут погрузился в проект, сделав его с нуля. Работа по ТЗ заняла несколько часов, на выходе качественный результат. Рекомендую Анвара для Ваших проектов! Моя ему благодарность и отзыв.