Нужно две страницы налоговой декларации (на русском) в редакторе изображений изменить на английский текст, сохранив форму документа.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
В Visual Studio Professional 2019 или 2016 сделать макет сайта из 8 страниц, используя только html, css Использовать бесплатные картинки, видео - с хостингов или галерей поисковых систем. Задание актуально-сегодня-завтра утром.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужна программа по подсчету слов из словарика в больших файлах (от 1 Гб до 300 Гб) статистика по результату работу в отдельный файлПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть статья https://windowsasusual.blogspot.com/2016/10/cisco-anyconnect-vpn-and-remote-desktop.html про обход ограничения связанного с запуском VPN когда через удаленное подключение. Нужно адаптировать (проконсультировать) под мои пути где лежат файлы.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
[code]Дополнение: VPN CiscoANyConnect запускается если локальный пользователь запускает, но если Remote доступ, то VPN не запускается. Нужно эту проблему победить, в этом цель задачи.[/code] Настройка сервера. Есть конфликт между CiscoAnyConnect Mobile и RDP на стационарном удаленном сервере ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть удалённый сервер, являющийся источником данных. Есть машина со статическим IP-адресом. К этому IP-адресу привязан входной поток данных с сервера-источника. Задача - ретранслировать этот поток данных на машины с произвольными IP-адресами. Граничные условия: операционная система ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть подключение к корпоративной сети через Cisco any connect, к определенному внутреннему ресурсу. На клиентской машине ОС Windows Нужна консультация по настройкам any connect, разделению трафика и подключению и взаимодействию с точкой где any connectСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
12-13 июля нужно поприсутствовать (максимум до 2 часов) как поддержка в войсе в скайпе или другом мессенджере. Monday July 12-2021, 8:00PM-10:00PM CT (-5 GMT) Wednesday July 13-2021, 1:00am-3:00am CT (-5 GMT) Тематика: настройка и проверка vpn соединения. Само общение ...Переводы5 заявокЗакрыт2 года назад
12-13 июля нужно поприсутствовать (максимум до 2 часов) как поддержка в войсе в скайпе или другом мессенджере. Monday July 12-2021, 8:00PM-10:00PM CT (-5 GMT) Wednesday July 13-2021, 1:00am-3:00am CT (-5 GMT) Тематика: настройка и проверка vpn соединения. Само общение ...Переводынет заявокЗакрыт2 года назад
[code]Pre-Shared Key Client's Public Peer IP Client Source Network Provider Client's Public Source Network Client's Device & Software Version IKE Version Key Exchange Encryption Data Integrity Key Exchange Parameters (DH Group) Aggressive Mode Renegotiate IKE Every (lifetime in seconds) Protocol Transform Encryption Data Integrity Compression Renegotiate IPSec every x seconds Renegotiate ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Внимание размер исходных (анализируемых файлов csv) будет от 1 гб до 300 гб Количество строк до 10 млрд. Внимание листы в которые будет записываться информация должны быть числового формата ячеек ТЕКСТОВЫЙ (обратил внимание что при копирование из ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу человека для консультации кто имеет реальный боевой опыт по работе с Refinitiv (бывший Thomson-Reuters) интересуют конкретные вопросы работы со следующими API 1. Refinitiv Real-Time SDK APIs: C\C++ 2. Refinitiv Tick History (RTH) - Rest APIПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть роутер Zyxel Keenetic 4G интернет через 4G настроен в роутере. Через тим вивер подключение есть, нужна помощь с настройкой RDPСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
ТЗ прикрепляю. Кратко: копировать определенные папки с сохранием структуры папок и вложенных файловЗавершен4 года назад
Нужно помочь настроить доступ к серверу из внешней сети Роутер ZXHN H298AСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задание из трех программ 1. Реализовать алгоритм копирования из папок в другие папки (ТЗ_1) 2. Реализовать другой алгоритм копирования из папок в другие папки (ТЗ_2) 3. Составление общей таблицы Excel из таблиц доноров (ТЗ_3) - сделать на шарпе ...Завершен5 лет назад
Задание: 1. Посмотреть данные представленные в Excel формате и предложить рекомендации как лучше статистически эффективно обрабатывать 2. Написать на си шарпе программу обрабатывающую данные с предложенными алгоритмами. На выходе итоговая таблица Excel. Пример данных в архивеПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать в дополнение к имеющейся программе по набору субтитров 1. Редактор видео\аудио 2. Автоматически нарезать видео\аудио по определенному алгоритму 3. Реализация аудирования материаловЗавершен5 лет назад
Приложение для копирования и удаления excel файлов по определенному алгоритмуЗавершен5 лет назад
Приложение: клавиатурный тренажер для работы с субтитрами, видео, аудио. + встроенный конвертер из str в txtЗавершен5 лет назад