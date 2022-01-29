Проект не большого сайта в Visual Studio

Приветствую. Мне сайт делали, но после получения оплаты пропали, отказались поправить косяки. выставили тескта и сайт немного сьехало. Ищу адекватного верстальщика, чтоб подправил сайт. ТЗ прикрепил . там скрины выложены. Возможно еще есть мелкие проблемы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В Visual Studio Professional 2019 или 2016 сделать макет сайта из 8 страниц, используя только html, css
Использовать бесплатные картинки, видео - с хостингов или галерей поисковых систем.
Задание актуально-сегодня-завтра утром.
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