Ярослав Front End developer

Ярослав Левченко

Дата рождения: 20 мая 2004

г.Запорожье

Навыки:

Имею хороший опыт в Html/Css + JS верстка

Дополнительная информация:

С 28.03.2015-28.03.2018(Просмотр в портфолио):Закончил малую Академию "Шаг";

После окончания занимался сам;

На данный момент обучаюсь Js чтобы верстать сайты на высшем уровне именно для вас;

Личные качества:

Ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат