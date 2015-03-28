Ярослав Front End developer
Ярослав Левченко
Дата рождения: 20 мая 2004
г.Запорожье
Навыки:
Имею хороший опыт в Html/Css + JS верстка
Дополнительная информация:
С 28.03.2015-28.03.2018(Просмотр в портфолио):Закончил малую Академию "Шаг";
После окончания занимался сам;
На данный момент обучаюсь Js чтобы верстать сайты на высшем уровне именно для вас;
Личные качества:
Ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат
Портфолио
- Todo List18 просмотров
- JS Game14 просмотров
- Wheather in the town11 просмотров
- Smart17 просмотров
- BlueRex18 просмотров