Натянуть верстку на вордпресс

Приветствую. Мне сайт делали, но после получения оплаты пропали, отказались поправить косяки. выставили тескта и сайт немного сьехало. Ищу адекватного верстальщика, чтоб подправил сайт. ТЗ прикрепил . там скрины выложены. Возможно еще есть мелкие проблемы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1+1=?
http://propartners-group.com/ - вот верстка.
Прошу указать цену и сроки
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