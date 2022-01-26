Лендинг

HTML-версткаЗакрытнет заявок70 просмотров
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Добрый день!

Есть готовый макет, нужно его сверстать и посадить на админку.

https://www.figma.com/file/T6ghEHUK7CAySJaWE9KzZk/4WheelAuto?node-id=0%3A1

Для калькулятора у нас есть файл с локациями и ценами.

Подскажите, какая будет стоимость работы с калькулятором и без него?

2 года назад
guest_16431034040168
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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