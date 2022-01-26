Приветствую. Мне сайт делали, но после получения оплаты пропали, отказались поправить косяки. выставили тескта и сайт немного сьехало. Ищу адекватного верстальщика, чтоб подправил сайт. ТЗ прикрепил . там скрины выложены. Возможно еще есть мелкие проблемы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть готовый макет, нужно его сверстать и посадить на админку.
https://www.figma.com/file/T6ghEHUK7CAySJaWE9KzZk/4WheelAuto?node-id=0%3A1
Для калькулятора у нас есть файл с локациями и ценами.
Подскажите, какая будет стоимость работы с калькулятором и без него?
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