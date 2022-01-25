Сверстать копию на bootstrap

Относительно большой проект, но в приоритете задачи по переверстке некоторых элементов шаблона в связи с редизайном. Сайт на WordPress, доступ сейчас у подрядчика, который обслуживает этот самый сайт. Собственно сайт, в который нужно будет внести изменения: https://www.tri-implants.com.ua/ Сайт, с ...