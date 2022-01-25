Сверстать копию на bootstrap

Нужно сделать доработки указанные в документе. Сроки и стоимость обсуждаема. Время от времени будут доработки по сайту.
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Здравствуйте, нужно сверстать копию amediateka.ru.
Каждую страницу по отдельности.
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