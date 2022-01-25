Верстка лендинга

Не рекомендую данного исполнителя. Сроки сорвал. Работу не закончил. На связь не выходит. Попросил продлить сроки на 2 дня. Продлили. Но работу так и не показал. Рассказывал что много сделал - в результате ничего. Решать вам. Я не рекомендую. Не сделал простой лендос.