Использую ручную верстку для качественного, валидного, кроссбраузерного кода
Плюсы работы со мной:
1. Опыт разработки:
Сверстал более 20+ сайтов, что говорит о большом опыте разработки (более 3х лет).
2. Контроль:
Возможность контролировать процесс разработки. Выкладываю сайт на свой хостинг, где вы можете наблюдать за ходом выполнения заказа.
3. Безопасность:
Работаю без предоплаты. Это говорит о том, что вам не нужно беспокоиться за свои финансы. Расчёт осуществляете после того, как работа будет полностью выполнена и проверена вами.
4. Экономлю Ваше время:
Иногда нет времени составлять ТЗ. Исходя из большого опыта в верстке, сам прогнозирую работу тех или иных элементов, что экономит Ваше время.
5. Гарантия качества:
В течении недели бесплатно исправляю ошибки и недочеты, допущенные мной. Т.к. за моей спиной нет команды тестировщиков, за всем не уследишь и все не протестируешь. Без лишних вопросов, оперативно исправляю недочеты по ТЗ или вашим пожеланиям.
Интегрируйте мою верстку без проблем в любую CMS.
Связь:
- Email - [email protected]
- Вконтакте - https://vk.com/id32411378
- Тел.: +37529 1949093
- Skype: live:pavelaleksiaichuk
- Telegram ID: @apa_pa
Скилы:
- БЭМ
- HTML5
- CSS3(SCSS)
- JS/JQuery
- GULP
- Flexbox
- Grid
- Адаптив
- Отзывчивость
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (Прикладная информатика)
Портфолио:
Портфолио
- Emodika - подарки и дизайнерские открытки40 просмотров
- Bificin Balance - адаптивный лендинг.33 просмотра
- Teriva - многостраничный сайт61 просмотр
- GreenShop - интернет-магазин по продаже растений.140 просмотров
- Supermart - стартовая страница интернет-магазина.60 просмотров
- Victoria - корпоративный сайт.85 просмотров
- Сайт музыкального фестиваля - Landing.40 просмотров
- Лэндинг сайта ресторана45 просмотров
- GYM - многостраничный корпоративный сайт.70 просмотров
- Сайт тату-салона - Landing.40 просмотров
- ModusVersus - корпоративный сайт.13 просмотров