Только качественная и ручная верстка сайтов, выполненная с душой. HTML, БЭМ, CSS/SCSS, JS, JQuery, GULP.

﻿﻿Использую ручную верстку для качественного, валидного, кроссбраузерного кода

Плюсы работы со мной:

1. Опыт разработки:

Сверстал более 20+ сайтов, что говорит о большом опыте разработки (более 3х лет).

2. Контроль:

Возможность контролировать процесс разработки. Выкладываю сайт на свой хостинг, где вы можете наблюдать за ходом выполнения заказа.

3. Безопасность:

Работаю без предоплаты. Это говорит о том, что вам не нужно беспокоиться за свои финансы. Расчёт осуществляете после того, как работа будет полностью выполнена и проверена вами.

4. Экономлю Ваше время:

Иногда нет времени составлять ТЗ. Исходя из большого опыта в верстке, сам прогнозирую работу тех или иных элементов, что экономит Ваше время.

5. Гарантия качества:

В течении недели бесплатно исправляю ошибки и недочеты, допущенные мной. Т.к. за моей спиной нет команды тестировщиков, за всем не уследишь и все не протестируешь. Без лишних вопросов, оперативно исправляю недочеты по ТЗ или вашим пожеланиям.

Интегрируйте мою верстку без проблем в любую CMS.

Связь:

Скилы:

БЭМ

HTML5

CSS3(SCSS)

JS/JQuery

GULP

Flexbox

Grid

Адаптив

Отзывчивость

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (Прикладная информатика)

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/pavel-86/portfolio/