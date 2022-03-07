pavel-86

Павел Алексейчук pavel-86

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественная и ручная верстка сайтов, выполненная с душой. HTML, БЭМ, CSS/SCSS, JS, JQuery, GULP.

﻿﻿Использую ручную верстку для качественного, валидного, кроссбраузерного кода

Плюсы работы со мной:

1. Опыт разработки:

Сверстал более 20+ сайтов, что говорит о большом опыте разработки (более 3х лет).

2. Контроль:

Возможность контролировать процесс разработки. Выкладываю сайт на свой хостинг, где вы можете наблюдать за ходом выполнения заказа.

3. Безопасность:

Работаю без предоплаты. Это говорит о том, что вам не нужно беспокоиться за свои финансы. Расчёт осуществляете после того, как работа будет полностью выполнена и проверена вами.

4. Экономлю Ваше время:

Иногда нет времени составлять ТЗ. Исходя из большого опыта в верстке, сам прогнозирую работу тех или иных элементов, что экономит Ваше время.

5. Гарантия качества:

В течении недели бесплатно исправляю ошибки и недочеты, допущенные мной. Т.к. за моей спиной нет команды тестировщиков, за всем не уследишь и все не протестируешь. Без лишних вопросов, оперативно исправляю недочеты по ТЗ или вашим пожеланиям.

Интегрируйте мою верстку без проблем в любую CMS.

Связь:

Мой сайт:

apawebdev.ru﻿

Скилы:

  • БЭМ
  • HTML5
  • CSS3(SCSS)
  • JS/JQuery
  • GULP
  • Flexbox
  • Grid
  • Адаптив
  • Отзывчивость

Высшее образование:

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (Прикладная информатика)

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/pavel-86/portfolio/

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Отзывы заказчиков

hoyifi
Роман 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
2 балла
3 года назад
Верстка страницы
Отказался выполнить правки, требуя оплату за работу. Правки были мелкие, то что упустил с переносом строк и отличия от макета. Ничего сверх нормы не просил. В итоге отказался сдавать работу. Пришлось перезаказать. Жаль потраченного времени. Сверстал не плохо. Не поняли друг друга.
Выполнил работу по проекту, предоставил результат на хостинге. Заказчик пропал на неделю, просрочил заказ. В итоге объявился с правками через неделю, которые были с отклонениями по макету и которые не были по ТЗ, отказался платить за выполненную работу пока правки не будут выполнены. Я в качестве надежности попросил предоплату, но он отказался. Не рекомендую связываться.
Ответный отзыв
ALLFREEStudio
Кирилл 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг страницу с моб версией (адаптив)
Отличный исполнитель. Всё качественно и быстро сделано! Буду обращаться еще! Спасибо большое
Своевременная обратная связь. Интересный проект. По оплате все супер. Было очень приятно работать и всем рекомендую данного заказчика
Ответный отзыв
sad_victory
Виктория 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Исправить верстку макета одностраничного сайта с адаптивами
CSSFigmaHTMLJavaScript
...
Спасибо за оплату
Ответный отзыв
allydawn
Юрий 
37 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
3 года назад
Pixel-perfect верстка новостного сайта с Figma
FigmaNode.js
Понравилось работать с Павлом, скорость работы хорошая, коммуникация на высоте. Спасибо за работу!
Спасибо за интересный проект. Всегда на связи. Было приятно поработать
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
$4/час
от $4от 1 дня
#829