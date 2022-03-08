Исправить верстку макета одностраничного сайта с адаптивами

Нужно сверстать шаблон, за основу берем [url=https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332]https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332[/url] Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap и не reactJS итп По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера ...
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Нужно помочь исправить замечания по верстке макета одностраничного сайта с ui-эффектами Также есть макеты адаптивов (1024рх, 768рх, 320рх). Конкретный макет в фигме предоставлю выбранному исполнителю.
Есть подробный чеклист с требованиями– предоставлю вместе с макетом исполнителю. Основные требования:
1. Семантически верная разметка: html, css проходит все проверки валидатора.
2. Строгое соблюдение PixelPerfect для десктоп версии и адаптивов: расхождение максимум 1-2рх.
3. Кроссбраузерность, соблюдение принципов доступности.
4. Проверка верстки на переполнение.
5. Есть элементы, которые нужно реализовать при помощи JS (большая часть уже верно сделана, по другим есть похожие примеры). Соответственно, такой
код тоже должен быть валидным.
6. Точное соответствие стиля макету (в том числе точное соответствие интерактивных элементов: hover, focus, active, visible). Есть примеры реализации похожих элементов.
Основная работа уже выполнена, но есть ряд замечаний, которые нужно исправить.
Текущие замечания касаются следующих моментов (исполнителю напишу точный текст комментариев).
1. Не точное соответствие стилю макета (местами не те шрифты, цвета и тд).
2. Не точно соответствует PixelPerfect (сейчас расхождение примерно 6рх, а не 1-2рх).
3. Не везде корректно работают интерактивные элементы, не вся анимация выполняется плавно и тд.
4. Нужно проверить все блоки на переполнение – скорее всего не сработает.
5. Адаптив местами ломается.
6. Другие небольшие замечания формата: нужно сделать другим элементом.
Основная цель – завершить работу, чтобы она был принята заказчиком. Готова внести предоплату, окончательный расчет – после приема работы. Но окончательную стоимость хотелось бы понимать сразу.
Жду предложений по цене и срокам.
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