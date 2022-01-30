Добавить новые страницы на сайт

$9
HTML-версткаЗавершен8 заявок764 просмотра
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На сайт (статика) нужно добавить 9 страниц в HTML-разметке: текст, 2 картинки, метатеги и код видео.

Требуется знание HTML и работа с FTP для загрузки картинок.

Желательно опыт работы с админкой архиварикс, но не обязательно.

Есть мануал по заполнению.

Подобной работы много. Нужно добавить порядка 500-700 страниц.

2 года назад
Dazzler
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 года назад
$9
1 день
RUBUAHWMZ
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