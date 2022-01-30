Добавить новые страницы на сайт

Нужно сверстать шаблон, за основу берем [url=https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332]https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332[/url] Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap и не reactJS итп По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера ...