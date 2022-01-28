Адаптивная верстка лендинга

ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Tkc4OL8-p-MD7X22V_wpIplj4vhDbvHkBEvyA-ZvhKk/edit?usp=sharing У нас уже есть исходник почти готовой главной страницы, там можно посмотреть, что примерно нужно в дальнейшем. Плюс нам необходима админская часть, но для нее у нас есть человек, если ...