Верстка сайта на vue js

Нужно создать многостраничный сайт. 1главная + 9 внутренних + натяжка на wodpress. Дизайн скину в лс исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Tkc4OL8-p-MD7X22V_wpIplj4vhDbvHkBEvyA-ZvhKk/edit?usp=sharing У нас уже есть исходник почти готовой главной страницы, там можно посмотреть, что примерно нужно в дальнейшем. Плюс нам необходима админская часть, но для нее у нас есть человек, если вы не сможете единолично
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