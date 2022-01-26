Верстка и работы по frontend части

Задача: Сверстать сайт и провести работу по фронту.

Верстать на react + css-modules” с использованием существующей базы компонентов и дизайн системы

верстка должна быть адаптивной, под 3 разрешения экрана. Оптимизация изображений и оформительской графики.

Важно. Как и полагается, верстать десктоп + мобильная версия ( адаптированная ) Все уже готово. Работа совместно с бэкенд разработчиком и дизайнером. Так что все будет оперативно с нашей стороны.

Критерий отбора прост. Нужен профессионал, который задает вопросы, если что-то непонятно. А если видит недочет – сообщает и дает совет. Если в макетах чего-то не хватает – сообщает нашему дизайнеру.