Создание сайта

Что нужно делать: Есть ссылка на сайт, нужно на выходе получить архив с файлами всего сайта (от ленда до страницы спасибо). В формате html, php и css, с сохранением всей структуры сайта, с переходами между страницами, запретами перехода между элементами страницы заказа без их заполнения и все такое. Нужно сделать как для мобильной так и для десктопной версии. Настраивать формы оплаты не нужно, только верстка. Если будете копировать сайт то очистите его от сторонних скриптов.

Ссылка на сайт который надо переделать: https://trylibomax.com/offer/libo/v1/?uid=48459c4e-9aee-4e17-b88f-15741bf75281

Ссылка на товар под который делается сайт: https://purerxformulas.com/product/male-drive/