Верстка сайта коммерческой недвижимости

HTML-версткаЗавершен1 заявка215 просмотров
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Верстка сайта коммерческой недвижимости

Верстка сайта
2 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
2 года назад
$600
14 дней
Все замечательно как обычно, спасибо большое)))
Очередной раз с огромный удовольствием работал над заказом с Вячеславом. Судя что не первый год уже работаем, будут ещё проекты) Классный заказчик=классные заказы=)
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