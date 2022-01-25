Нужно сверстать макет с Figma используя фреймворк Bootstrap 4+

Добрый день!

Нужно сверстать макет от дизайнера (ссылка в ТЗ) используя сетку Bootstrap 4+ и его элементы (кнопки, табы, модальные окна и т.д.).Код должен быть валидным с правильной структуруй заголовков и с полным соответствием стандартам W3C.

Обязательно, вёрстка должна быть адаптивной!

Вот ссылка на ТЗ (там ссылка на макет): https://docs.google.com/document/d/1UGtchHxE7yDjl7cIWqE7uKLbJvI-30dCOL16hKIqoFM/edit?usp=sharing

Ознакомьтесь, пожалуйста, и напишите свою цену и сроки.

Будет плюсом если у вас есть программист (или вы таким являетесь), кто сможет "натянуть" вёрстку на шаблон Frame (CMS OcStore 3).