Оптимизация скорости сайта Tilda PageSpeed Insights

$25
HTML-версткаЗакрыт6 заявок821 просмотр
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Оптимизация скорости сайта Tilda, сейчас PageSpeed Insights показывает 12 для мобильной версии (см скриншот). В основном проблема с изображениями. Нужно оптимизировать картинки, привести их в формат.

Кроме того проверить другие факторы, что указано в рекомендациях Тильда

https://help-ru.tilda.cc/website-speed

Обязателен опыт работы с CMS Tilda.

Tilda
2 года назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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