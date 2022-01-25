Оптимизация скорости сайта Tilda PageSpeed Insights

Оптимизация скорости сайта Tilda, сейчас PageSpeed Insights показывает 12 для мобильной версии (см скриншот). В основном проблема с изображениями. Нужно оптимизировать картинки, привести их в формат.

Кроме того проверить другие факторы, что указано в рекомендациях Тильда

https://help-ru.tilda.cc/website-speed

Обязателен опыт работы с CMS Tilda.