Сверстать 1 блок + всплывающее окно (сегодня)

Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект
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