Сверстать 1 блок + всплывающее окно (сегодня)

$10
HTML-версткаЗавершен10 заявок583 просмотра
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Адаптив.

в заказе свой телеграм

2 года назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexandrGorbanev
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
1 день
Все отлично, рекомендую
Хороший заказчик, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен