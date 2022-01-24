HTML верстка на Tailwind

Приветствую Есть дизайн в фигме для лендинга: https://www.figma.com/file/fKSugShtrgWVc4L2Slj85e/UTL-Video?node-id=0%3A1 Нужно его адаптивно сверстать, сделать натяжку на WP (чтобы можно было менять изображения и тексты) через ACF. Мультияз не делаем, хоть он и отрисован - его сделаем допом в будущем. ...