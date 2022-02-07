Сверстать и натянуть на вордпресс лендинг

HTML-версткаЗавершен28 заявок932 просмотра
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Приветствую

Есть дизайн в фигме для лендинга:

https://www.figma.com/file/fKSugShtrgWVc4L2Slj85e/UTL-Video?node-id=0%3A1

Нужно его адаптивно сверстать, сделать натяжку на WP (чтобы можно было менять изображения и тексты) через ACF. Мультияз не делаем, хоть он и отрисован - его сделаем допом в будущем. Из функционала нужны будут формы связи, установка кода бинотела и минимум плагинов (ACF + Yoast + CF7 + W3C Cache).

От вас в заявке прошу показать последние работы, сумму за работу и сколько это займет по времени.

2 года назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
ZaAz
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$180
4 дня
UAH
Все прошло отлично, спасибо! Будем сотрудничать и дальше
Хороший заказчик, есть конкретное ТЗ, оплата быстрая, всегда есть на связи для ответов на вопросы :)
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