Сверстать и натянуть на вордпресс лендинг

Приветствую

Есть дизайн в фигме для лендинга:

https://www.figma.com/file/fKSugShtrgWVc4L2Slj85e/UTL-Video?node-id=0%3A1

Нужно его адаптивно сверстать, сделать натяжку на WP (чтобы можно было менять изображения и тексты) через ACF. Мультияз не делаем, хоть он и отрисован - его сделаем допом в будущем. Из функционала нужны будут формы связи, установка кода бинотела и минимум плагинов (ACF + Yoast + CF7 + W3C Cache).

От вас в заявке прошу показать последние работы, сумму за работу и сколько это займет по времени.