Нужен человек для создания веб-страничек на платформе Tilda

HTML-версткаЗакрыт10 заявок1093 просмотра
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Нужен человек для создания лендов/вайт-пейдж/одностраничников на платформе Tilda.

Контент для сайтов на АНГЛИЙСКОМ искать нужно будет самому, поэтому знание языка обязательно.

Опыт работы с платформой тильда очень желателен.

Если есть опыт работы в схожих платформах (спотифай, эквид,  итд) - пожалуйста, укажите примеры выполненых работ.

Создавать такие одностраничники нужно на потоке, сейчас 5 штук в день, позже будем расшираться.

Форма оплаты любая удобная для вас, метод оплаты любой удобный для вас.

В откликах указывайте телеграмм для связи и примеры ваших работ.

Бюджет 5-10 баксов за 1 шт (в зависимости от качества)

Пример того что хотим получать - во вложении:

Tilda
2 года назад
bhs
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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