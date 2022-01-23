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Нужен человек для создания веб-страничек на платформе Tilda
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для создания лендов/вайт-пейдж/одностраничников на платформе Tilda.
Контент для сайтов на АНГЛИЙСКОМ искать нужно будет самому, поэтому знание языка обязательно.
Опыт работы с платформой тильда очень желателен.
Если есть опыт работы в схожих платформах (спотифай, эквид, итд) - пожалуйста, укажите примеры выполненых работ.
Создавать такие одностраничники нужно на потоке, сейчас 5 штук в день, позже будем расшираться.
Форма оплаты любая удобная для вас, метод оплаты любой удобный для вас.
В откликах указывайте телеграмм для связи и примеры ваших работ.
Бюджет 5-10 баксов за 1 шт (в зависимости от качества)
Пример того что хотим получать - во вложении:
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