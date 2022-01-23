Нужен человек для создания веб-страничек на платформе Tilda

Нужен человек для создания лендов/вайт-пейдж/одностраничников на платформе Tilda.

Контент для сайтов на АНГЛИЙСКОМ искать нужно будет самому, поэтому знание языка обязательно.

Опыт работы с платформой тильда очень желателен.

Если есть опыт работы в схожих платформах (спотифай, эквид, итд) - пожалуйста, укажите примеры выполненых работ.

Создавать такие одностраничники нужно на потоке, сейчас 5 штук в день, позже будем расшираться.

Форма оплаты любая удобная для вас, метод оплаты любой удобный для вас.

В откликах указывайте телеграмм для связи и примеры ваших работ.

Бюджет 5-10 баксов за 1 шт (в зависимости от качества)

Пример того что хотим получать - во вложении: